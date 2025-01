A Juventus rögtön próbára tenné újdonsült támadóját

A La Gazzetta dello Sport beszámolója szerint Thiago Motta siet, hogy minél előbb üdvözölhesse a PSG támadóját, Randal Kolo Muanit.

A Juventus edzője ugyanis szeretné, ha a támadó bevethető lenne a szombati Milan elleni rangadón. Az olasz klub már alig várja, hogy a PSG csatára, Kolo Muani megérkezzen a nap folyamán Torinóba.

Több forrás, köztük a Gazzetta is, azt állítja, hogy a francia támadó délután orvosi vizsgálaton esik át. Csütörtökön pedig először fog együtt edzeni új csapatával.

Kolo Muani kölcsönbe érkezik a Serie A óriásához a PSG-től, kivásárlási opció nélkül.

