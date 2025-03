„Düh, harag, igazságtalanság” – Simeone így élte meg a BL-búcsút

A Matracosok vezetőedzője a bajnoki cím szempontjából kulcsfontosságú derbi előtt - tőle szokatlan módon még egyszer - beszélt a hétközi Bajnokok Ligája-kiesésről.

Az Atlético Madrid gőzerővel készül a Barcelona elleni vasárnapi rangadóra, de a csapat még mindig nem tette túl magát a Real Madrid elleni büntetőpárbajon.

„Általában azt mondom, hogy csak a következő mérkőzésre koncentrálunk, de most a helyzet megérdemel egy magyarázatot az érzéseimről. Düh, harag és igazságtalanság… De az én helyzetemben az egyetlen dolog, amit tehetek, hogy dolgozom, és biztosítom, hogy a csapat továbbra is a legmagasabb szinten versenyezzen. Megértjük a szurkolóinkat és a mieinket, hiszen mindannyian hasonlóképp érezzük az Atlétinél” – mondta az argentin tréner a Diario AS szerint.

Simeone természetesen kitért a Barcelona elleni összecsapásra is. Elárulta, nagyon kemény csatára számít.

„Egy nagyszerű ellenfél ellen van lehetőségünk játszani, amely kiváló futballt játszik. Már sokszor elmondtuk, mit gondolunk a Barcelonáról. Nekünk arra kell koncentrálnunk, hogy a saját játékunkat nyújtsuk.”

A vendégek erősségeiről is beszélt, valamint betekintést engedett a csapat felkészülésébe is. Az elmúlt napokban a regeneráció is nagy figyelmet kapott – különösen a Real Madrid és Carlo Ancelotti reakciója miatt.

„Minden aggaszt bennünket. Remekül kezelték ezt a hetet, és biztosan úgy kell irányítanunk a meccset, hogy ott tudjunk kárt okozni, ahol a legnagyobb esélyünk van rá” – vélekedett Diego Simeone.

„Jól osztottuk be a pihenőidőt. Egy nap szünetet adtunk, pénteken edzettünk. Másfél napot szántunk a regenerációra. Holnap minden játékos izgatottan lép majd pályára, függetlenül attól, hogy ki játszott szerdán és ki nem. Ez egy nagyon fontos mérkőzés” – zárta az argentin.

Az Atlético tehát érzelmileg is felfokozott állapotban várja a vasárnap esti rangadót. Egy Barca-verés jelentős lökést adhatna számukra a véghajrára, de a Királyi Gárda elleni kiesés keserű szájíze még mindig érezhető a klubon belül.