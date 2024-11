Doppingvétség miatt eltiltást kapott a volt világelső Swiatek

Az ötszörös Grand Slam-bajnok Iga Swiatek most tölti le a fennmaradó nyolc napot az egy hónapos eltiltásából, miután bizonyította, hogy a teszt eredménye akaratlanul, szennyezett melatonin használatából származott.

Az ITIA (Nemzetközi Teniszintegritási Ügynökség) csütörtökön jelentette be, hogy Swiatek, az ötszörös Grand Slam-bajnok, elfogadta az egy hónapos eltiltást, miután pozitív lett a trimetazidin nevű tiltott szívgyógyszerre (TMZ) augusztusi doppingtesztje.

Świątek a tesztet egy versenyen kívüli ellenőrzés során bukta el, de az ITIA elfogadta a magyarázatát, miszerint az eredmény akaratlan volt, és egy vény nélkül kapható gyógyszer, melatonin szennyezettsége okozta.

A melatonint jetlag és alvási problémák kezelésére szedte.

Az ITIA közleménye szerint a felelőssége a „jelentéktelen hiba vagy gondatlanság” kategóriájának legalacsonyabb szintjén helyezkedett el.

Ez a második nagy visszhangot keltő doppingügy a közelmúltban a tenisz világában: a férfi világelső Jannik Sinner márciusban két doppingteszten is megbukott szteroiddal, ám augusztusban, közvetlenül a US Open előtt tisztázták, amit végül meg is nyert, megszerezve szezonbeli második Grand Slam-címét.

Świątek a 23 éves, lengyel teniszező az elmúlt két szezon nagy részében világelső volt. Jelenleg a 2. helyet foglalja el a világranglistán. Júniusban megnyerte az ötödik Grand Slam-trófeáját a Roland Garroson, augusztus elején pedig bronzérmet szerzett a párizsi olimpián.

A TMZ a főszereplője annak az ügynek is, amelyben 23 kínai úszó 2021-ben pozitív doppingeredmény ellenére is versenyezhetett, mivel teljesítményfokozó használatuk miatt nem tiltották el őket.

Świątek szerdán hivatalosan elismerte a doppingvétséget, és elfogadta a büntetését.

Már szeptember 22. és október 4. között ideiglenesen eltiltották. Emiatt kihagyta a Korea Open, a China Open és a Wuhan Open versenyeit az US Open utáni keménypályás ázsiai szezonban.

