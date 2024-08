Sinner nem szándékosan követett el doppingvétséget

A világelső Jannik Sinner-t tisztázták minden vétség alól, miután márciusban kétszer is pozitív lett a tesztje egy tiltott szerre.

Egy nyolc nappal későbbi újabb mintavételen szintén pozitív lett ugyanezen anyagcseretermék alacsony szintjére.

Automatikusan ideiglenes eltiltást rendeltek el, de mivel Sinner sikeresen megtámadta azt, így továbbra is játszhatott.

A Nemzetközi Tenisz Feddhetetlenségi Ügynökség (ITIA) megállapította, hogy Sinner-t véletlenül Giacomo Naldi, a fizioterapeutája fertőzte meg az anyaggal.

Naldi egy Olaszországban kapható vény nélküli spray-t alkalmazott a saját kezén lévő vágásra, majd kezelést végzett el az olasz játékoson.

Az ITIA elfogadta a magyarázatot, és azt, hogy a jogsértés nem volt szándékos.

Sinner-t a múlt héten egy független bíróság felmentette a vétkesség vagy gondatlanság alól, de az Indian Wells-i elődöntőből származó ranglistapontokat és pénzdíjat elveszíti.

„Mostantól magam mögött hagyom ezt a kihívásokkal teli és mélységesen szerencsétlen időszakot” – mondta Sinner egy nyilatkozatban.

„Továbbra is mindent megteszek annak érdekében, hogy továbbra is megfeleljek az ITIA doppingellenes programjának. Egy olyan csapat vesz körül, amelyik aprólékosan ügyel a saját megfelelésére” – folytatta.

Az Australian Open-bajnok Sinner lesz az első kiemelt a hétfőn kezdődő US Openen.

A Sinner nem volt vétkes vagy gondatlan a pozitív tesztek miatt.

Az ITIA a Sinner mintájában talált szintet „alacsonynak” minősítette. Ügyvédei szerint ez „kevesebb, mint a gramm milliárdod része” volt.

Az ITIA által közzétett teljes határozatban, külsőleg az áll, hogy Naldi március 3-án a bal kezének ujját megvágta egy szikével a kezelőtáskájában.

Naldi bekötözte a vágást, és két nappal később kibontotta. Umberto Ferrara, Sinner fitneszedzője azt javasolta a fizioterapeutának, hogy a vágásra egy olyan gyógyspray-t használjon, amelyet Ferrara februárban vásárolt egy olasz gyógyszertárban.

A fizioterapeuta elmondta, hogy nem ellenőrizte a spray tartalmát, amelyet március 5-13. között minden reggel használt, Indian Wells március 6-17. között zajlott.

Ezen időpontok között Naldi egész testet masszírozott Sinner-nek, és kötszereket helyezett a lábára. A kezelések során nem viselt kesztyűt.

Március 10-én reggel Naldi kezelte Sinner lábát és bokáját. Azt mondta, hogy aznap reggel kétszer alkalmazta volna a spray-t, és hogy „nem emlékszik” arra, hogy kezet mosott volna az ujja befújása és Sinner lábának kezelése között.

Sinner és csapata teljes mértékben együttműködött a nyomozással.

Három független szakértő is arra a következtetésre jutott, hogy Sinner magyarázata hihető, az egyik szerint a beadott mennyiségnek „nem lett volna… semmilyen releváns dopping- vagy teljesítményfokozó hatása a játékosra”.

Ugyanakkor elveszíti 400 ranglistapontját és az Indian Wells-i 325 000 dolláros pénzdíját.

A döntés ellen a Wada is fellebbezhet.

A Nemzetközi Doppingellenes Szabályzat értelmében automatikusan ideiglenes felfüggesztést alkalmaznak, ha egy játékos tesztje pozitív egy nem meghatározott anyagra.

A játékosoknak joguk van egy független bírósági székhez fordulni, hogy a felfüggesztést feloldják.

Sinner mindkét esetben sikeresen fellebbezett a felfüggesztés ellen, és magyarázatot tudott adni arra, hogyan került a szer a szervezetébe.

Az ATP azóta közleményben reagált az ügyre:

