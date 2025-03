Döntés előtt áll az Atlético a 2030-as világbajnokság kapcsán

Bár sok vita övezi a 2030-as világbajnokság helyszíneit és házigazda városait - ez lesz az első olyan torna, amely három kontinensen és hat ország rendezésében zajlik - az Atlético Madrid Metropolitano stadionja biztos választásnak tűnt Spanyolország pályázatában.

Azonban az Atlético vezetősége most fontolóra veszi, hogy visszavonják-e a stadionjukat a spanyol pályázatból.

A Relevo szerint ez az ötlet Miguel Ángel Gil Marín, az Atlético többségi tulajdonosa vetette fel, amikor Rafael Louzan, a Spanyol Királyi Labdarúgó Szövetség (RFEF) elnöke vacsorázott vele.

Az RFEF szeretné, ha a Valencia stadionja a Nou Mestalla is bekerülne a képbe, amelyet eredetileg kihagytak. A szövetség és a város közötti megállapodás értelmében újraindultak az építkezési munkálatok, hogy jelezzék a tavalyi DANA árvizek utáni helyreállítást.

🚨 Atlético Madrid is considering withdrawing the Metropolitano as a World Cup 2030 host venue in favor of Valencia.

Handing over the stadium to FIFA would cost them around €20m.@relevo pic.twitter.com/Cx2diQcOLv

— Atletico Universe (@atletiuniverse) March 18, 2025