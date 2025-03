Az Atlético elnöke nekiment Courtois-nak és a VAR-nak: „Csak kárt okoz a futballnak”

„Courtois-nak be kellene fognia és csendben kéne maradnia" – üzente a klubvezető az egykori Atlético-kapusnak.

Sebzett vadként érkezett az Atlético Madrid vasárnap este a Barcelona elleni bajnoki rangadóra. A meccs végén pedig a vágásból lőtt seb lett, ugyanis azok után, hogy a Matracosok hét közben drámai körülmények közepette estek ki a Bajnokok Ligájából, ezúttal 2-0-s előnyről 4-2-re veszítették el a katalán együttes elleni meccset. Vasárnap Enrique Cerezo hosszabb interjút adott a spanyol lapoknak, amelyben beszélt a Julián Álvarez VAR-ral visszaont tizenegyeséről és Thibaut Courtois viselkedéséről is.

A mérkőzés után Thibaut Courtois a kamerák előtt kijelentette, hogy elege van abból, hogy az Atlético Madrid „mindig áldozatként állítja be magát” és szerinte a bírói ítéletek tisztességesek voltak. Erre reagálva Cerezo kifejezetten keményen fogalmazott a belga kapus irányába:

„Courtois-nak inkább csendben kellene maradnia. Hálásnak kellene lennie azért, hogy egyáltalán játszhatott az Atlético Madridban. Nagyszerű kapus, de elvárnám tőle, hogy úgy viselkedjen, mint egy úriember. Mi sem fogjuk eltávolítani a plakettjét…” – mondta a klubvezető.

🚨⚠️ Atlético president Cerezo: “Thibaut Courtois should shut up. He should be grateful to have played at Atléti”.

“He’s a great GK but he should be a gentleman like us. We are gentlemen; we are not going to remove Courtois’ plaque“. pic.twitter.com/81zE7iSscP

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 17, 2025