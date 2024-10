Dohányzáson kapták a Barcelona kapusát

Nem mond le káros szokásáról a lengyel válogatott hálóőr.

Fabrizio Romano a Twitter-oldalán tett közzé egy fotót, amelyen Wojciech Szczęsny, a Barcelona újdonsült kapusa jól láthatóan cigarettázik.

– idézi a posztban a 34 éves kapust Romano.

🔵🔴 Szczesny: “Smoking? There are aspects of my personal life that I don’t change, and it’s nobody’s business if I smoke”.

“If anyone thinks they can change my personal life, try again, it has never worked!”, told Mundo Deportivo. pic.twitter.com/tFl7lNQB2y

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 9, 2024