Szczesny kezd a Sevilla ellen

Katalán sajtóhírek szerint Hansi Flick állítólag ezt tervezi. Vagyis a lengyel kapust küldené a pályára kezdőként a következő hazai bajnoki találkozón.

A válogatott szünet után tehát rögtön Szczesny nevével kezdődhetne a Barcelona összeállítása.

A Sevilla elleni találkozót október 20-án rendezik és Hansi Flick több okból is fontosnak tartja, hogy Wojciech Szczesny védjen majd, annak ellenére, hogy Inaki Penával teljesen elégedett.

A német tréner célja egyrészt, hogy Szczesnyt gyorsan integrálja a csapatba, ezzel lehetővé téve számára, hogy alkalmazkodjon. Majd később segítsen a gárdának, amikor párhuzamosan több versenysorozatban is részt kell venniük.

Másrészt ez egy tesz is, hiszen Flick szeretné felmérni, hogy mennyire jó a kapus éles helyzetben is.

Ugyanis a lengyelt már sikerült regisztrálni a Bajnokok Ligájába is, így hivatalosan ott is védhet. Flicknek pedig szüksége is van rá, hiszen nagyon hosszú szezonnak néz elébe a csapat.