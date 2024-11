Djokovic Murray edzői kinevezéséről: Nem is lehetnék izgatottabb

Novak Djokovic döntése, hogy régi barátját és riválisát, Andy Murray-t nevezi ki edzőjének, nagy visszhangot keltett az elmúlt héten.

A 37 éves szerb Djokovic egyelőre csak a következő szezon elején fog együtt dolgozni Murray-vel.

De hogyan született meg ez a döntés?

Djokovic mindent elmagyarázott a Sky Sportsnak a Forma-1 egyik eseményén Katarban.

„Az elmúlt néhány hónapban azon gondolkodtam, hogyan alakuljon a következő szezon, és mit kell tennem, mivel megszakítottam az együttműködést az edzőmmel, Goran Ivanišević-csel, akivel nagy sikereket értem el” – mondta Djokovic a Sky Sportsnak. „Körülbelül hat hónapot szántam arra, hogy eldöntsem, szükségem van-e egyáltalán edzőre, és ha igen, akkor ki legyen az, valamint milyen profillal rendelkezzen.”

„Több név is felmerült, de rájöttem, hogy ebben a pillanatban a tökéletes edző olyasvalaki lenne, aki átélte mindazt, amit én. Többszörös Grand Slam-győztes, és gondolkodtam néhány lehetőségen. Ekkor került szóba Andy Murray a csapatommal. Úgy döntöttem, felhívom, és meglátjuk, mi lesz. Kissé váratlanul érte, mert nem számított erre.”

„Nagyon gyorsan kapcsolódtunk egymáshoz, és néhány nap múlva elfogadta. Nem is lehetnék izgatottabb. Ez az együttműködés számomra is meglepetés, ahogyan mindenkinek, de izgalmas a tenisz számára. Ő volt az egyik legnagyobb riválisom, egyidősek vagyunk. Mindketten a sportág legnagyobb színpadain játszottunk, így alig várom, hogy jövőre együtt dolgozzunk.”

