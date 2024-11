Murray és Djokovic: Legendás riválisokból edző-tanítvány páros

Andy Murray fogja edzeni egykori nagy riválisát, Novak Djokovicot a 2025-ös Australian Openen.

A skót háromszoros Grand Slam-bajnok, Andy Murray 2024 augusztusában vonult vissza a tenisz világából, miután 19 évet töltött a sportág élvonalában.

A korábbi világelső Murray így nyilatkozott: „Izgatottan várom, hogy végre Novak oldalán álljak a háló ugyanazon oldalán, egy kis változatosság kedvéért.”

A páros az előszezonban és az Australian Open előtti felkészülés során dolgozik majd együtt. Az év első Grand Slam-tornájára 2025. január 12-26. között kerül sor.

Ez lesz Murray első edzői munkája a visszavonulása óta.

Djokovic, aki 24 Grand Slam-trófeával büszkélkedhet, rekordszámú 10 alkalommal nyerte meg az Australian Opent, köztük négy alkalommal legyőzve Murrayt a melbourne-i döntőben.

A szerb sztár egy videót tett közzé a közösségi oldalán, amelyen kettejük emlékezetes pillanatai láthatók, vicces címmel: „Úgysem szerette soha a visszavonulást.”

„Gyerekkorunk óta játszunk egymás ellen, 25 évnyi rivalizálás, határokon túli küzdelem jellemezte a kapcsolatunkat” – mondta Djokovic.

„Sportunk néhány legikonikusabb csatáját vívtuk meg egymással. Azt hittem, a történetünk véget ért – de kiderült, hogy van még egy utolsó fejezet. Ideje, hogy az egyik legkeményebb ellenfelem az én oldalamra álljon.”

Djokovic jelenleg Margaret Courttal osztozik a legtöbb egyéni Grand Slam-cím rekordján.

Felemelő lenne számára, ha éppen Melbourne-ben dönthetné meg az ausztrál legenda rekordját, ahol már eddig is hatalmas sikereket ért el. Ugyanakkor a 2024-es szezon viszonylag nehéz év volt számára.

Djokovic 2017 óta először nem nyert Grand Slam-címet, miután az Australian Open elődöntőjében a világelső Jannik Sinner győzte le, majd a wimbledoni döntőben Carlos Alcaraz ellen maradt alul.

Ennek ellenére elmondhatja magáról, hogy megszerezte régóta áhított olimpiai aranyérmét Párizsban, amit „karrierje legnagyobb eredményének” nevezett.

Murray és Djokovic jó barátságot ápoltak pályafutásuk során, mivel néhány hét különbséggel születtek, és junior riválisokként együtt nőttek fel.

A két játékos eddig 36 alkalommal találkozott egymással, Djokovic 25-11 arányban vezeti a mérleget. Murray emlékezetes győzelmeket aratott ellene, például a 2012-es US Open és a 2013-as wimbledoni döntőben.

Melbourne-ben azonban Djokovic dominált: Murray négy döntőt is elveszített ellene (2011, 2013, 2015, 2016), valamint a 2016-os Roland Garros döntőjében is alulmaradt.

2016 végén Murray átvette Djokovic helyét a világelső pozícióban, egy 24 mérkőzéses győzelmi sorozatnak köszönhetően. Egy évvel később azonban csípősérülése alapvetően meghatározta további pályafutását.

Murray idén nyáron bejelentette, hogy a párizsi olimpia lesz utolsó tornája, ahol Dan Evans oldalán a férfi páros negyeddöntőjéig jutott.

„Csatlakozom Novak csapatához az előszezonban, és segítem a felkészülését az Australian Openre” – mondta Murray. „Nagyon izgatott vagyok, és alig várom, hogy ezúttal Novak oldalán lehessek, segítve őt céljai elérésében.”

Djokovic idén változtatásokat eszközölt csapatában, beleértve a hosszú ideje mellette dolgozó edző, Goran Ivanisevic távozását is.

Az olimpiai érem volt az egyetlen cím, amit 2024-ben elhódított. A szezonját pedig idő előtt be kellett fejeznie egy meg nem nevezett sérülés miatt.

Ez volt az első év 2005 óta, hogy nem nyert ATP-tornát. Valamint mindössze a negyedik szezon 2008 óta, amikor nem nyert egyetlen Grand Slam-tornát sem.

„Várom, hogy Andyvel kezdhessük az új szezont, és hogy Melbourne-ben az oldalamon legyen, ahol karrierünk során sok kivételes pillanatot osztottunk meg” – tette hozzá Djokovic.

He never liked retirement anyway. 🙌 pic.twitter.com/Ga4UlV2kQW

— Novak Djokovic (@DjokerNole) November 23, 2024