Djokovic közelebb kerül a 25. GS-hez, vagy Zverev megállítja?

Pénteken Novak Djokovic és Alexander Zverev találkoznak az Australian Open első elődöntőjében a nappali programban, ahol a szerb továbbra is a 25. Grand Slam-címét üldözi, míg a német az elsőt.

Djokovic a negyeddöntőben 3 óra 37 perces csatában győzte le Carlos Alcarazt, de fizikailag kimerült az összecsapást követően.

„Az extra pihenőnap jókor jött” – mondta Djokovic, aki elsősorban a regenerálódásra koncentrál az elődöntőig.

Zverev viszonylag frissen érkezik az elődöntőbe, miután eddig mindössze két szettet veszített.

A német játékos elmondta: „Kemény és intenzív meccsre készülök. Tudom, hogy megvan a szintem hozzá, hiszen már legyőztem őt korábban.”

Djokovic és Zverev eddigi párharcaiban a szerb vezet 8-4-re, és Grand Slamen háromszor is nyerni tudott a német ellen. Zverev azonban közel van a legjobb formájához, miután egy súlyos bokasérülésből tért vissza.

A mérkőzést az előrejelzések szerint a szokásos melbourne-i forróságtól eltérően egy hűvösebb, 20°C-os időjárási körülmények között játszhatják, ami kedvezhet Djokovicnak, aki 37 évesen a torna történetének harmadik legidősebb elődöntőse

Boris Becker feels that if the semifinal between Novak Djokovic and Alexander Zverev goes long, it will be an advantage for the German 😮

Djokovic fizikai problémái is emlékezetessé tették a meccset. Az első szett végén pályán kívüli ápolást kért és a mozgása néhány játék erejéig meglehetősen korlátozott volt.

Fotó: AP Photo/Asanka Brendon Ratnayake

Ennek ellenére agresszívebb játékával megnyerte a második szettet, majd a végső két szettben ismét tökéletesen mozgott.

McEnroe, az ESPN szakértője, élesen bírálta a szerb viselkedését, mondván, hogy ez a „rutin” már sokszor előfordult korábban:

„Ez nem először fordul elő. Ne hagyd magad becsapni” – mondta a hétszeres Grand Slam-bajnok.

Novak Djokovic canceled his practice on Thursday at the Australian Open.

He is scheduled to practice on Friday ahead of his semifinal match against Alexander Zverev.

After his quarterfinal match, he said he was concerned about the injury he sustained while playing Carlos… pic.twitter.com/Hc4Vo74La0

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 23, 2025