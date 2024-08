De Jong megnevezte álmai PL-klubját

A Barcelona középpályása, Frenkie de Jong iránt számos Premer League-csapat érdeklődik. A játékosnak azonban van álomcélpontja Angliában.

Leggyakrabban a Liverpool és a Manchester United csapatainak neve kerül elő akkor, amikor Frenkie de Jong Angliába igazolásáról szóló híreket olvas az ember. Az is tényként fogható fel, hogy a holland jelenlegi kenyéradója elsősorban a Liverpoollal kíván üzletelni. Mégpedig akár cserealapon is, Luis Diazt költöztetve Katalóniába, De Jongot pedig ellenértékként „feladva” Liverpoolba. Azonban a tény csak a vágyra vonatkozik, a legtöbb hírforrás szerint minimális esély van ezen üzlet végbemenetelére.

A transzferspekulációk során az is kiderült, hogy a középpályásnak van álom PL-klubja, amely nem az érte viaskodó két csapat egyike.

Hanem az Arsenal, méghozzá Marc Overmarsnak köszönhetően, akinek a karrierjét mindig példának tekintette.

Nem mellesleg imádta az Overmars, Bergkamp, Henry nevével fémjelzett fociját az Ágyúsoknak. No meg magáénak érezte mindig is Arséne Wenger a futballról vallott filozófiáját is. Végül mégis a Barcelonában kötött ki De Jong, hiába az említett imádat.

Ugyanakkor az Arsenal nem keres újabb középpályást, és ezzel a PL-kérők száma 2 marad. Hogy végül hol köt ki Frenke de Jong, avagy távozik-e egyáltalán Katalóniából, az kérdéses. De gyerekkori álmai megvalósulására nincs sansz.