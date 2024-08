A távozni óhajtó Barca-csatár felől több klub is érdeklődik

A Barcelona labdarúgócsapatánál létszám fölöttivé vált Vitor Roque – a transzferguru Fabrizio Romano szerint a támadó felől több klub is érdeklődik.

A legfrissebb Fabrizio Romano jelentés alapján a Sporting CP érdeklődött a Barcelona illetékeseinél Vitor Roque elérhetőségéről. Figyelembe véve, hogy immáron nem csak Robert Lewandowski és Ferran Torres, de még Pau Victor is előrébb van a házi erősorrendben a brazilnál, egyes források szerint a játékos maga is váltana.

🟢⚪️ Sporting have approached Barça for Vitor Roque as he’s among targets for the final two weeks.

Roque, considering options as Everton never sent any formal bid to Barcelona so far.@MatteMoretto 🤝🏻 pic.twitter.com/2qi2yblX3G

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 14, 2024