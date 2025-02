Csúcsfizetésért napi 800 kilométert ingázna repülővel

Jhon Durán közölte az Al-Nassr vezetőségével, inkább Bahreinben élne, nem pedig Szaúd-Arábiában – ami oda-vissza napi 800 kilométert ingázást jelenthet számára.

A kolumbiai csatár a héten 64,5 millió fontos átigazolás keretében csatlakozott az Aston Villától az Al-Nassrhoz, ahol olyan sztárokkal játszhat együtt, mint Cristiano Ronaldo vagy éppen Sadio Mané. Méghozzá nem aprópénzért. Mint arról a Sport365 beszámolt, Duran óránként kétezer fontot – közel egymillió forintot – kereshet új csapatánál.

Mindezért cserébe azonban várhatóan hosszadalmas ingázásra kényszerül majd a rijádi klubnál, ugyanis a The Sun értesülései szerint a 21 éves játékos inkább Bahreinben élne, semmint a szaúdi fővárosban. Korábban hasonló döntést hozott Steven Gerrard és Jordan Henderson is, amikor az Al-Ettifaq csapatában futballoztak. Az ő esetükben az ingázás mindössze egyórás autóutat jelentett.

🏡🇨🇴🇧🇭 Jhon Duran asked Al-Nassr to live in BAHRAIN, a neighbouring country of Saudi Arabia, almost 500 KILOMETERS from the training centre.

⛔️ The reason? He wants to be with his GIRLFRIEND and in Saudi Arabia couples MUST BE LEGALLY MARRIED to share a home, under Islamic law.… pic.twitter.com/28lLHcT9fE

— Football Factly (@FootballFactly) February 4, 2025