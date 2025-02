Csökkentett áron kínálhatja legnagyobb sztárját az AC Milan

Az olasz klub vezetői úgy érzik, az a fejlődés, amit 2021 és 2023 között mutatott, mostanra alábbhagyott, már-már megtört.

A nyári átigazolási időszak egyik legnagyobb szenzációja lehet Rafael Leao ügye, miután az AC Milan hajlandónak mutatkozik elengedni portugál sztárját – méghozzá jelentősen csökkentett áron. A Chelsea és a Barcelona régóta figyeli a 25 éves szélsőt, és most úgy tűnik, itt az esély, hogy megszerezzék – számolt be erről az olasz La Gazetta dello Sport.

Leao 2019-ben csatlakozott az AC Milanhoz, és kulcsszerepet vállalt a csapat 2021/22-es szezonban szerzett bajnoki címében. Villámgyorsasága, kiszámíthatatlan cselei és kapu előtti higgadtsága miatt a világ egyik legígéretesebb támadójának tartották.

Ezt követően hatalmas szerződést kapott: 2023 nyarán a Rossoneri 175 millió eurós kivásárlási záradékkal hosszabbított vele, hogy távol tartsa az érdeklődő klubokat. Most azonban változhat a helyzet, mivel a milánóiak úgy érzik, Leao fejlődése megtorpant. A La Gazzetta dello Sport értesülései szerint a klub vezetősége nem elégedett a portugál támadó idei teljesítményével. Ebben a Serie A-évadban 22 bajnoki mérkőzés alatt 5 gól és 5 gólpassz a termése.

Ráadásul az AC Milan kiesett a Bajnokok Ligájából, és a vezetőség a keret átalakítását tervezi. Leao eladásából komoly bevételhez jutnának, amellyel új játékosokat hozhatnának a támadósor megerősítésére.

‼️ Milan believe Rafael Leao has not progressed his career beyond the highs of the 2021-2023 period and are now ready to listen to offers for Leao and could start the bidding at just €80m (£66.2m).

— Vince™ (@Blue_Footy) February 20, 2025