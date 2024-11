Az AC Milan klasszisa örömmel viselné a Barcelona szerelését

Mondjuk a katalán együttesnek alaposan a pénztárcájába kellene nyúlnia a nagy egymásra találáshoz.

Lehet, hogy Rafael Leao ideje lassan kitelik Milánóban. A 25 esztendős portugál támadó többször szólalkozott már össze az AC Milan szurkolóival és ebben a szezonban amúgy sem futballozik élete formájában. 10 bajnokin 3 gól és 3 gólpassz a mérlege, ami önmagában véve nem rossz mutató, de ebből kettő találatot a hétvégi, Cagliari elleni meccsen jegyzett, melyen 3-3-as döntetlent játszott a Rossoneri.

Leao tavaly nyáron hosszabbított az AC Milannal, 2028-ig kötelezte el magát az olasz együttessel. Azonban a spanyol SPORT a minap arról számolt be, hogy a játékos örömmel futballozna a Barcelonában. A portugál támadó új kontraktusában 175 millió eurós kivásárlási záradék szerepel, amit minden bizonnyal nem fizetne ki a Blaugrana. Ugyanakkor a formahanyatlása miatt lehet, hogy a milánói klub vezetősége egy 80-90 milliós ajánlatot már nem söpörne le az asztalról.

