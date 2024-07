Csoboth külföldre szerződhet? Menedzsere szerint elérkezett az idő a váltáshoz

Menedzsere szerint elérkezett az idő, hogy a magyar labdarúgó-válogatott támadója, Csoboth Kevin külföldre igazoljon.

Filipovics Vladan az M1 aktuális csatornának pénteken elárulta: a németországi Európa-bajnokság előtt is volt érdeklődés az Újpest támadója iránt, a skótok elleni csoportmérkőzést a 101. percben eldöntő találata pedig sokat jelent, mivel európai és világszinten is ismertté vált a neve. A menedzser elmondta, több országból akadnak érdeklődők, a sajtóban felbukkant csapatneveket (Celta Vigo, Twente) a menedzser nem erősítette meg és nem is cáfolta.

Kiemelte: a játékosnak érvényes szerződése van az Újpesttel, így a klubnak is el kell fogadnia az esetleges ajánlatot.

„Ha nézzük a játékos karrierjét, szerintem neki lépni kell tovább” – vélekedett, hozzáfűzve: a válogatottnak is többet tudna segíteni, ha egy erősebb bajnokságban jobb futballistává válna.

A Ferencváros válogatott védője, Botka Endre kapcsán megerősítette: van szaúdi és emírségekbeli ajánlata, miként európai érdeklődők is, ugyanakkor jelenleg meghatározó játékos a Ferencvárosnál.

„Nem lenne rossz magát kipróbálnia külföldön, mert olyan szinten van, hogy tudna ott játszani” – fogalmazott Filipovics. Megemlítette, hogy Botka bizonyította: tud három belső védővel felálló csapatban játszani, így olyan csapat érdeklődését szeretnék elfogadni, amelynek játékrendszerébe illik a teljesítménye.

Más játékosokat is képvisel

A kontinenstornán ugyancsak pályára lépett Kleinheisler Lászlóról kifejtette: a középpályás jövő héten megy vissza Görögországba a Panathinaikoszhoz, ott kezdi el a felkészülést. Kleinheisler januártól kölcsönben a horvát Hajduk Splitnél játszott, ám nem volt kivásárlási opció a kölcsönszerződésében.

Filipovics Vladan jelezte: a görög klub vezetése kölcsönbe nem szeretné adni, az új tréner döntése lesz, hogy marad-e Kleinheisler, aki abban az esetben is külföldön akar maradni, ha távoznia kell a görög alakulattól.