Kettős mérce? Demirallal ellentétben Bellingham csak „egymeccses” eltiltást kapott

Illetve 30.000 eurós büntetést is kapott, de elenyésző szankció ahhoz képest, amivel Demiralt sújtották.

Jude Bellingham 30.000 eurós büntetést és egy meccses eltiltást kapott az Európai Labdarúgó Szövetségtől (UEFA) a Szlovákia ellen szerzett gólja után mutatott kézmozdulata miatt. Az angol középpályás a rendes játékidő utolsó percében egyenlített ki, s gólöröme során előbb megcsókolta a jobb karját, majd az ágyéka környékén mutogatott a kezével kifelé obszcén gesztusokat alkalmazva.

🥱❌- An inside joke gesture towards some close friends who were at the game. Nothing but respect for how that Slovakia team played tonight.🤝🏽 https://t.co/H8sETMkPoi

A Real Madrid játékosa később a közösségi médiában azt írta, csak egy belsős vicc volt a barátai felé, akik ott ültek a lelátón. A nyilatkozatából mém lett, az internet népe úgy gondolta, olcsó magyarázkodás volt ez a 21 éves labdarúgótól, s ezt a gondolatot valahol az UEFA is osztotta, ugyanis csak elmeszelték őt.

🚨 UEFA confirm Jude Bellingham has been given a suspended one-match ban after his celebration.

❗️ Bellingham’s suspension is valid for a year so he will be able to play against Switzerland.

He’s also been fined for €30k. pic.twitter.com/hQIefJlHYK

