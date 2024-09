Ronaldo: a Real Madrid nem szerencsés, hanem a világ legjobb csapata

A portugál klasszis szerint a Bernabéuban és a Királyi Gárdánál más aura uralkodik, mint bárhol máshol a világon.

Cristiano Ronaldotól egyre több véleményt hallhatunk, mióta elindította saját YouTube-csatornáját. A 39 esztendős portugál klasszis ezúttal korábbi csapattársával és jóbarátjával, Rio Ferdinanddal beszélgetett. Több téma is terítékre került, ám az „interjú” egyik legérdekesebb része az volt, amikor a Real Madird jött szóba. CR pályafutása zenitjét a Királyi Gárdánál töltötte, ott lett igazi sztár, klublegenda és gyakorlatilag számos dologban a madridi csapatnál írta be magát a történelemkönyvekbe.

A Real Madrid már 15-szörös BL-győztesnek mondhatja magát, az elmúlt 10 évben hatot nyertek, legutóbb a Borussia Dortmundot múlta felül Carlo Ancelotti legénysége. Erről az elképesztő dominanciáról Ronaldo úgy vélekedett:

Cristiano Ronaldo: “Real Madrid? People say ‘they are lucky in the UCL’, no they are not lucky. It’s the best club in the history of football.”

