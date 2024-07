Cristiano Ronaldo elárulta, miért sírta el magát a kihagyott büntető után

A portugál klasszis őszintén nyilatkozott a Szlovénia ellen drámai körülmények után kiharcolt továbbjutást követően.

Cristiano Ronaldo mentalitásáról, és hogy miért lett az, aki sokat elárul, ahogyan a kihagyott büntető után elsőként állt oda a tizenegyespárbajnál elvégezni az első rúgást. A 39 esztendős klasszis a 105. percben nagy ziccert hagyott ki, ugyanis vezetéshez juttathatta volna csapatát, ha Jan Oblak nem fog ki rajta.

A portugál labdarúgó-válogatott csapatkapitánya a kétszer tizenöt perces hosszabbítás szünetében elsírta magát, a csapattársai vigasztalták, s látszott rajta, hogy nagyon akarta azt a gólt. Egyrészt maga miatt, másrészt pedig a csapatért, hogy tovább küzdhessenek az álmukért.

🚨🇵🇹 Cristiano Ronaldo: “This will be my last Euro, of course”.

“But I’m not moved by this, I’m moved by enthusiasm”.

“I was sorry for the fans. I’ll always give my best for this shirt, whether I miss it or not. And I’ll do this my whole life. You have to take responsibility”. pic.twitter.com/lFlfs8nPo6

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 1, 2024