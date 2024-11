Cristiano Ronaldo még éveken át futballozna

A portugál klasszis azt is kiemelte, szerinte nincs nagyon büszkeség, mint a portugál válogatottban futballozni.

Fabrizio Romano szemlézte a portugál klasszis szavait, amelyeket hétfőn mondott el egy gálán. A 39 esztendős – februárban 40. életévét töltő – ötszörös aranylabdás többek között beszélt az elkövetkező évekről, az 1000 gólos álomhatárról, és hogy számára mit jelent pályára lépni a nemzeti együttesben. Az al-Nasszrben futballozó támadó továbbra is alapember, sőt csapatkapitány a portugál válogatottban, amely pénteken majd Lengyelország ellen játszik a Nemzetek Ligájában. Hétfőn egy gálán hazája futball szövetsége platina díjjal tüntette ki a Portugáliáért tett szolgálatai, valamint a nagyköveti munkássága miatt. Akkor ott elmondta:

„Alig várom, hogy lássam, mire képesek a lábaim a következő néhány évben.” – mondta Cristiano Ronaldo, aki nem tervez visszavonulni.

„Most úgy vagyok az életemmel, hogy a pillanatoknak élek, már nem tudok hosszú távon gondolkozni. Mint mondtam, el akarom érni az 1000 gólt, bár úgy tűnik, hogy minden olyan könnyen megy. Mindent megteszek, ami tőlem telik, aztán meglátjuk. Addig is, itt vagyok, és Portugáliát képviselem, aminél nem létezik jobb dolog.”

🚨🇵🇹 Cristiano Ronaldo: “I can’t wait to see what my legs have to offer me in the next few years”.

“If the 1000th goal comes, that’s fine… but if it doesn’t happen, I’m already the top scorer in history”. pic.twitter.com/o2hzWwCbPI

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 12, 2024