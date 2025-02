Conceição: A Milan nevetséges gólokat kap különböző hibák miatt

Sergio Conceição az AC Milan vezetőedzője hangsúlyozta, hogy a milánóiak Torino elleni veresége nem a „stratégiának vagy a felállásnak” volt köszönhető.

A hét egyre rosszabbra fordult a Rossonerik számára, akik már súlyos csapást szenvedtek el a Feyenoord elleni Bajnokok Ligája-selejtezőből való kieséssel. A Milan együttese azonban úgy tűnik, továbbra sem mászott ki a gödörből.

Torinóban is katasztrofálisan kezdtek, Mike Maignan egy tisztázást követően Malick Thiaw-ra rúgta a labdát, amiből egy komikus öngól született, majd Vanja Milinkovic-Savic hárította Christian Pulisic büntetőjét.

Ahogy Tijjani Reijnders egyenlített, Antonio Sanabria gyors szabadrúgása után Gvidas Gineitis szerezte meg a győztes gólt.

„Pavlović harcos jellegű, ezt mondhatjuk” – válaszolta Conceição a DAZN-nak.

„Minden játékosnak más személyisége van. Sajnálom a szurkolókat, akik jelen voltak az utóbbi mérkőzéseken. Az utolsó 12-15 kapott gólunk gyakorlatilag mind indokolatlan hibák voltak. Ez nem a stratégiáról vagy a felállásról szól, ezek olyan dolgok, amiken gyakran elgondolkodom, hogy hogyan lehetségesek.”

„Torino 1-0-ra vezetett a félidőben, úgy, hogy egyetlen kapura lövésük sem volt, míg mi kihagytunk egy büntetőt és több más esélyt is. Az ilyen dolgok megtörténnek, és erősebbnek kell lennünk, amikor reagálunk rájuk. Rájövök, hogy nem könnyű a játékosoknak sem, amikor Torino legjobbja a kapusuk volt, mi pedig 30 kapura lövéssel zártuk a mérkőzést.”

