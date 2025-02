Conceiçao: A Milan kiesése kudarc és a felelősség az enyém

A Milan vezetőedzője, Sérgio Conceição elismerte, hogy csapata Bajnokok Ligája-búcsúja a Feyenoord ellen „egyértelmű kudarc”, de hangsúlyozta, hogy a csapat nehézségeiért ő a „felelős”, nem pedig a kiállított Theo Hernández.

A francia válogatott játékosnak csapatával együtt kellett volna ledolgoznia az első mérkőzésen Rotterdamban elszenvedett 1-0-s vereséget, és Santiago Giménez kevesebb mint egy perc alatt betalált korábbi klubja ellen, így jól kezdett a Milan.

Just two weeks later, Feyenoord eliminate Gimenez’s AC Milan from the Champions League 😮 pic.twitter.com/5Ov2rbL1x9

A fordulás után azonban Szymon Marciniak második sárga lappal kiállította Theo Hernándezt egy vélt műesés miatt. Bár az edző szerint a játékvezető döntése „mindent megváltoztatott”, sajnálja, hogy csapata nem volt elég „mentálisan erős” egy olyan mérkőzésen, amelyet addig uraltak.

„Ez egyértelmű kudarc, szerettünk volna bejutni a legjobb 16 közé” – mondta Conceição a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón.

„Ez a meccs megmutatta, hogy erősebbek vagyunk, mint az ellenfelünk, de a döntő pillanatok döntöttek, akárcsak Zágrábban: ott egy piros lap, ma egy piros lap. Mondhatnánk, hogy a bíró túl szigorú volt, de mentálisan erősebbnek kellett volna lennünk. Én vagyok a felelős, nem Theo. Meg fogjuk ezt beszélni az öltözőben. Theo sokat adott a Milannak, és én is sok hibát követtem el a karrierem során” – folytatta.

„Dühösek vagyunk. Theo piros lapjáig a Feyenoord nem tudta, hogyan jusson el a kapunkig. Csalódottak és mérgesek vagyunk” – tette hozzá.

🔴⚫️ AC Milan Senior Advisor Zlatan Ibrahimović: “Feyenoord were not better than us, we just killed ourselves”.

“We are disappointed, the referee has been severe with Theo Hernández with no warning before the red card… Theo is not an actor, he does his best”, told Sky. pic.twitter.com/mkGToHmpUd

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 18, 2025