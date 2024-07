Cole Palmer új szerepkörbe kerülhet Maresca irányítása alatt

Több poszton is játszott már a Chelsea-ben Cole Palmer, most mégis teljesen új kihívásokkal szembesülhet.

Az Athletic azt állítja, hogy Enzo Maresca más pozícióban használhatja Cole Palmert, mint amilyenekben korábban játszott a Chelsea színeiben. Pochettino irányítása alatt az angol válogatott játékos jobbszélsőként vagy támadó középpályásként szerepelt, de időnként hamis kilencesként is bevetették.

Ahol Pochettino regnálása során egyáltalán nem játszott, az a középpálya tengelye. Márpedig elképzelhető, hogy az új edző, Maresca itt használhatja majd a következő idényben.

A Chelsea új igazolásáról, Kiernan Dewsbury-Hallról szóló cikkben az Athletic azt írja, hogy Palmer minden adottsággal rendelkezik, amit Maresca egy baloldali középső középpályástól elvár. A cikk szerint valószínűleg Dewsbury-Hall lesz az elsőszámú opció arra a posztra, Conor Gallagher pedig tartalékká válik – ha egyaláltalán a klubnál marad. De akár Palmer is szerepelhetne ott – és talán be is verekedné magát a kezdőbe.

(Fotó: Tribuna.com)