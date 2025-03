A Chelsea elhappolta a szupertehetséget a United orra elől

A londoni Kékek az éj leple alatt megállapodtak a Sportinggal Geovany Quenda klubváltásáról.

Előbb a Rising Stars XI X-fiókján robbant bombaként a hír, hogy a Manchester United és korábbi edzője, Ruben Amorim által üldözött Quenda a Chelsea-t választotta, majd amikor a legtöbben azt hitték, csak tréfál a portál adminja, Fabrizio Romano „here we go”-ja minden kételyt eloszlatott.

🚨💣 BREAKING: Chelsea agree deal for Portuguese top talent Geovany Quenda, here we go!

Medical DONE for Quenda after secret blitz, he will join Chelsea in 2026. 🔵✨

Club to club agreement completed with Sporting and Quenda said yes to Chelsea project & Enzo Maresca’s plans. pic.twitter.com/qw4HoBQy58

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 14, 2025