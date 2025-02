Négy bombaigazolásra készül a Chelsea

Fabrizio Romano információi szerint a Chelsea a nyáron négy nagyon komoly igazolást szeretne nyélbe ütni, hogy jövőre már valóban a bajnoki címért legyen versenyben a londoni gárda.

Persze az előző nyár is arról szólt, hogy folyamatosan érkeztek a játékosok a klubhoz. Volt olyan szakértő, aki azzal poénkodott, hogy nem férnek el a Chelsea öltözőjében.

Azonban úgy tűnik, hogy amióta Enzo Maresca átvette a csapat menedzseri pozícióját, kezd kialakulni egy határozott irányvonal, amelyre épül a gárda.

Hiszen már szó van arról, hogy kiknek kell elhagyniuk a Stamford Bridge-et, és kezd körvonalazódni, hogy kiket szeretnének a következő átigazolási időszakban megszerezni.

Azt se feledjük, hogy a Londoni Kékek részt vesznek a 2025-ös klubvilágbajnokságon. Így számukra lesz június elején egy extra transzferidőszak, ezért könnyebben valósíthatják meg a terveiket.

Hiszen nagyon úgy tűnik, hogy a Chelsea ismét az átigazolási piac egyik fő mozgatórugója lesz.

Maresca ugyanis egy meglehetősen ambiciózus átigazolási stratégiát talált ki, hogy megerősítse csapatát a következő szezonra.

A Fichajes információi szerint a Chelsea négy játékost szemelt ki, akik képesek lehetnek nagyobb stabilitást és taktikai lehetőséget is biztosítani az olasz menedzser számára.

A Chelsea egy középső védőt, egy középpályást, egy középcsatárt és egy balszélsőt céloz meg az ajánlatával.

Márpedig a Chelsea esetében mindenki tudja, hogy hajlandó komoly „beruházásra” azért, hogy végre visszakerüljön az európai labdarúgás elitjébe.

A védelembe a Bournemouthban játszó Dean Huijsen szeretné megszerezni.

A 19 éves játékos iránt több klub is érdeklődik, ezért hiába taksálják az irányadó portálok 20 millió euróra az árát, de ennél valószínűleg többet kell fizetnie a londoniaknak, hogyha le akarják igazolni.

A középpályára a fő jelölt az Atlético de Madridból érkezhet, Pablo Barrios személyében.

Őt már jóval többre taksálják, igaz ez esetben nem jelentkezett versenytárs, de 50 millió euróért megszerezhető.

A támadófrontra az első számú kiszemelt Liam Delap, az Ipswich Townból.

Annak ellenére, hogy szó volt a Newcastle svéd csatárának a szerződtetéséről is. De Alexander Isak esetében elrettentő erő a vételár, valamint a Liverpool érdeklődése is. Bár 30 millió eurót Delap játékjogáért is le kéne szurkolni.

Végül a Chelsea szélső prioritása az a Rafael Leao, akinek a helyzete az AC Milanban erősen kérdéses.

Az ára viszont meglehetősen borsos. 75 millió euró. Ami egy esetleges alku után sem lenne kevés.

Vagyis ha a Chelsea tényleg komolyan gondolja a szerződtetésüket, akkor az alaposan belökheti a piacot. Hiszen a négy játékos körülbelül 160-180 millió eurót költhetne már el júniusban.

Nagy kérdés, hogy a pénzügyi fair playhez igazodva, hogyan sikerül majd mindezt nyélbe ütniük?

De biztosan erre is készültek már tervek a Stamford Bridge-en.