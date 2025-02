Carragher szabálymódosítást követel az Arsenal bakija után

Jamie Carragher egyértelműen kifejezte véleményét a Newcastle United második gólja után az Arsenal ellen a Ligakupa elődöntőjének visszavágóján.

A korábbi Liverpool-legenda, Carragher egy szabálymódosítás bevezetését sürgeti, miután szemtanúja volt egy jelenetnek a Newcastle – Arsenal mérkőzésen.

A Newcastle előnnyel várta a Ligakupa elődöntő visszavágóját, miután az előző hónapban kétgólos győzelmet aratott az Emirates Stadionban.

Eddie Howe csapata pedig már a 19. percben tovább növelte összesített előnyét, amikor Jacob Murphy betalált.

Anthony Gordon az 52. percben 2-0-ra növelte az előnyt (összesítésben 4-0), miután Fabian Schar kihasználta David Raya és Declan Rice rossz összjátékát.

Raya a középpályán Rice-nak passzolt, aki nem tudta megfelelően levenni a labdát. Schar közbelépett, és a labda Gordonnál kötött ki, aki higgadtan értékesítette a helyzetet.

Az Arsenal hibás labdakihozatalát követően Carragher azonnali változásokat követelt: szerinte tilos lenne, hogy a kapusok ilyen típusú passzokat játsszanak a középpályások felé.

A közösségi médiában ezt írta: „A kapusoknak meg kellene tiltani, hogy ilyen passzokat adjanak a középpályásoknak.”

