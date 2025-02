„Carragher soha nem nyert semmit!” – El-Mohamedi keményen visszavágott Szalah kritikájára

Az egykori Aston Villa-védő védelmébe vette honfitársát.

El-Mohamedi azonban nem hagyta szó nélkül Carragher szavait, és keményen visszavágott:

„Jamie Carragher nem tudja, mi az a nagy torna, mert soha nem nyert egyet sem. Az AFCON igenis egy nagy torna” – jelentette ki határozottan. „Büszke vagyok rá, hogy kétszer is megnyertem.”

Jamie Carragher doesn’t know what Major Tournaments is because he never won one. AFCON is A Major Tournament. So proud to won it twice.

