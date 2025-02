Carlos Sainz lép Sebastian Vettel helyébe a GPDA igazgatójáként

A GPDA Carlos Sainzot nevezte ki igazgatónak az új F1-es szezon előtt. A spanyol a négyszeres világbajnok Sebastian Vettel helyére lép, aki 2022 végén vonult vissza a sportágtól.

A GPDA célja, hogy közös platformot biztosítson a versenyzők számára, ahol a FIA és az F1 vezetése felé képviselhetik érdekeiket.

Sainz immár 11. szezonját kezdi a Forma–1-ben, és a Ferrari után idén a Williams csapatához csatlakozott.

Új csapata mellett további felelősséggel jár majd igazgatói szerepe is. Ezt a Mercedes versenyzője, George Russell mellett fogja betölteni, aki 2021 óta lát el hasonló feladatot.

„Szenvedélyesen szeretem a sportágat, és úgy gondolom, hogy nekünk, versenyzőknek felelősségünk van abban, hogy együttműködjünk a sportág különböző szereplőivel annak fejlesztése érdekében. Nagyon boldog és büszke vagyok, hogy a GPDA igazgatójaként hozzájárulhatok ehhez” – mondta Sainz.

Carlos Sainz has been voted in by his fellow Formula 1 drivers as a new Grand Prix Drivers’ Association (GPDA) director, replacing the now-retired Sebastian Vettel 🚨 pic.twitter.com/HQSuG4iV6D

— Sky Sports F1 (@SkySportsF1) February 23, 2025