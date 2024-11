Bruno Fernandes magát is hibáztatja Erik ten Hag kirúgása után

A portugál középpályás már elnézést kért Erik ten Hagtól a kirúgása miatt és csalódott, hogy a holland tréner távozott a klubtól.

A Manchester United 1-1-es döntetlen játszott a Chelsea-vel az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 10. fordulójában. A Vörös Ördögök vezetést jelentő gólját Bruno Fernandes szerezte büntetőből, majd négy perccel később Moises Caicedo válaszolt egy pazar kapáslövéssel. November 11-én már Rúben Amorim személyében új menedzsere lesz az MU-nak, addig Ruud van Nistelrooy irányítja a csapatot. Pont egy héttel ezelőtt rúgták ki Erik ten Hagot, aki két éven át irányította a manchesteri gárdát. A menesztése kapcsán a Chelsea ellen gólt szerző, Bruno Fernandes is elmondta véleményét.

„Sosem jó, ha távozik egy menedzser. Senkinek. Se a klubnak, se a játékosoknak. A csapat nem a legjobb, az eredmények sem, és ő volt az, aki megfizette ennek az árát. Beszéltem már vele és elnézést kértem tőle, amiért így teljesítettünk. Csalódott voltam, hogy elment” – mondta el szolidáris véleményét a portugál középpályás.

🔴 Bruno Fernandes: “I always gave 100% and Erik ten Hag is aware of that”.

“I spoke to ten Hag and apologised to him, I was disappointed he has gone and I tried to help him”.

“I wasn’t scoring goals, we are not scoring goals and I feel responsible”. pic.twitter.com/7Mm9VXV8Nj

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 3, 2024