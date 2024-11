Roy Keane: van néhány játékos fontos pozíciókban, akik nem bírnak futni

A klub másik egykori sztárjával, Gary Neville-lel abban is egyetértésre jutottak, hogy az MU-nak az elmúlt 10 évben csak egyetlen jó igazolása volt, ez pedig így nem mehet tovább, valaminek változnia kell.

A Manchester United ugyan 1-1-es döntetlent játszott a Chelsea-vel az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság tizedik fordulójában, mégsem jött ki igazán a mélyvízből. Ugyanakkor az átmenetileg, a november 24-i bajnokiig megbízott vezetőedzővel, Ruud van Nistelrooyjal még veretlen az MU, a hét közben a Ligakupában 5-2-re győzött a Leicester City ellen. Az események sűrűek voltak a Vörös Ördögök háza táján a napokban, hiszen Rúben Amorim érkezését is hivatalosan bejelentette a klub, így több egykori sztár, köztük Roy Keane is elmondta véleményét a dolgok alakulásáról.

„Új kezdet, új menedzser érkezik néhány hét múlva. Nagy kihívás lesz ez számára, hiszen a Unitedet a tabella első harmadába kellene vezetnie, komoly feladat, de a legjobbakat kívánom neki” – üzent a portugál trénernek az egykori kemény kötésű középpályás.

„Az igazán kemény kihívás az lesz, hogy miképp épít be játékosokat majd a keretbe, ugyanis a Manchester Unitednél van néhány olyan futballista fontos pozíciókban, akik nem bírnak, nem tudnak futni, ami igen nagy probléma. És vannak olyanok is, akik nem akarnak. Ez nem megengedhető a mai Premier League-ben” – fogalmazta meg kritikáját az 53 esztendős ex-focista.

„When the players have arrived at Manchester United, they’ve deteriorated…why is that?”

Gary Neville and Roy Keane weren’t holding back when talking about Manchester United’s signings over the last ten years 😮 pic.twitter.com/MnH1klDE03

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) November 3, 2024