Brown figyelmeztette Verstappent: Lando megtanulta a leckét

A McLaren vezérigazgatója, Zak Brown figyelmeztetést küldött Max Verstappennek, hogy Lando Norris "megtanulta", hogyan küzdjön ellene.

A 2024-es Forma-1-es szezon során, a Mexikóvárosi Nagydíjat kivéve, Verstappen minden csatában felülkerekedett Norris felett. Brown viszont biztos benne, hogy versenyzője tanult ezekből az esetekből.

Verstappen agresszív hozzáállása és az, hogy senkit nem engedett maga mellé a külső íven, következetesen előnyt jelentett számára Norris ellenében.

Ezt különösen kiemelte az Osztrák és az Egyesült Államok Nagydíja, azonban Mexikóvárosban teljesen más megközelítést alkalmaztak.

A Mexikóvárosi Nagydíjra Norris megtanulta, hogyan küzdjön Verstappen ellen, azzal, hogy biztosította magának az előnyt a kanyar csúcspontjánál.

Ennek eredményeképp, hogy nem engedett a négyszeres világbajnoknak, Verstappen pedig végül súlyos időbüntetést kapott.

Norris hozzáállása Verstappenhez nagyon különbözik Lewis Hamilton 2021-es megközelítésétől, aki kezdetben túl sok helyet hagyott a hollandnak.

Ezt követően, a Red Bull pilótájának manővereire Hamilton maga is agresszióval válaszolt.

Emlékezetes módon a két versenyző komolyan összeütközött Silverstone-ban, Monzában és az első szaúdi versenyen is.

Brown felismeri, hogy Norris nem engedheti meg magának ugyanazt a hozzáállást a Verstappen elleni küzdelemben, mint amit a hétszeres világbajnok tanúsított, de arra számít, hogy versenyzője jövőre másképp fog reagálni.

„Szerintem Lando sokat tanult abból, hogyan kell Max ellen versenyezni” – mondta Brown egyes médiának, köztük a RacingNews365-nek.

„Szerintem Max nagyon egyértelművé tette, hogyan versenyez, például megpróbál külső íven megelőzni, én meg arra vagyok kiképezve, hogy ne engedjelek el a külső íven. Szerintem Lando nagyszerű küzdelmet mutatott Mexikóban, de egyúttal elkerülte az ütközést, és folytathattuk a konstruktőri bajnokságot. Lewis végül azt mondta, ‘ez mindkettőnknek könnyekbe torkollhat'” – folytatta.

„Most nem engedhetjük meg magunknak ezt a leckét. Szóval úgy gondolom, hogy Lando helyesen cselekedett, és szerintem tudja, hogyan kell Max ellen versenyezni, és jövőre máshogy fogja csinálni” – mondta a McLaren vezérigazgatója.

