Botrányba fulladt az utolsó mérlegelés: Tyson lepofozta Jake Pault

Iron Mike szerint Paul tiszteletlen volt, ezért kapott egy kis ízelítőt abból, ami várhat rá.

Mike Tyson azt mondta csütörtökön, hogy „maga az ördög” fog szorítóba lépni magyar idő szerint szombat hajnalban Jake Paul ellen a Netflix által közvetített és régóta várt bokszmeccsen. Az egykori nehézsúlyú világbajnok ebből pedig adott is egy kis ízelítőt a YouTube-celeb ökölvívónak. Az utolsó mérlegelésen és face-offon, vagyis szembeállítás során az 58 esztendős Tyson tiszteletlennek érezte, hogy Jake Paul a földön négykézláb mászva közelített felé, majd belépett a személyes aurájába.

MIKE TYSON HITS JAKE PAUL AT THE WEIGH IN #PaulTyson

—

LIVE ON NETFLIX

FRIDAY, NOVEMBER 15

8 PM ET | 5 PM PT pic.twitter.com/kFU40jVvk0

— Netflix (@netflix) November 15, 2024