Forrnak az indulatok a Paul vs. Tyson előtt

A huszonhét éves Jake Paul és az ötvennyolc éves Mike Tyson magyar idő szerint szombat éjjel küzd meg egymással a texasi AT&T Stadiumban. Az összecsapást rendhagyó módon a Netflix médiaszolgáltatón lehet majd élőben követni.

Jake Paul már az érkezéssel felhívta magára a figyelmet. Ugyanis egy gyémántból készült fülvédővel lépett a terembe, utalva Tyson Evander Holyfield elleni 1997-es összecsapására, amikor a nehézsúlyú legenda nemes egyszerűséggel kiharapott egy darabot Holyfield füléből.

🇺🇸 JAKE PAUL UPGRADES EAR DEFENSE AHEAD OF TYSON BOUT

„I’m not getting my shit bit off on Friday night, so I have my diamond spiked ear covers.”pic.twitter.com/AMTBAwHZq2

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) November 14, 2024