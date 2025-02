„Botrány” a darts-PL előtt: MVG beszólt Littlernek, ő csak nevetett rajta

A két klasszis pont egymás ellen száll harcba a PDC Premier League első estéjén.

Csütörtökön este rajtol a 2025-ös darts Premier League. Már az első estén megismétlődik a világbajnoki döntő, melyen a regnáló vb-győztes és PL-címvédő Luke Littler csap össze a háromszoros világbajnok és hétszeres PL-nyertes Michael van Gerwennel. A két klasszis között nem csupán a tábla előtt, hanem a színfalak mögött is parázs a hangulat.

A belfasti Titanic Múzeum előtt tartott fotózáson – amely egyfajta nyitóceremónia is volt – Littler késve jelent meg, ami miatt a többi játékosnak várakoznia kellett. Van Gerwen nem rejtette véka alá véleményét:

„Abba kell hagyniuk, hogy úgy kezeljék őt, mint egy gyereket. Már nem az, 18 éves. Ez egy profi sport, vállalnia kell a felelősséget a tetteiért.” – nyilatkozta a holland sztár.

„Elaludtam. A városban voltam, fent az emeleten. Ó, 25 percet késtem. Michael lustának nevezett. Csak nevettem rajta.” – mondta az ifjú tehetség.

Michael van Gerwen gives a bit of advice to Luke Littler after he turned up late

„They [PDC] need to stop treating him like a baby. He’s not a baby anymore he’s 18.

„He has to learn, it’s a professional sport so you have to be responsible for your actions.” pic.twitter.com/OCYMfYrfmN

— Darts Now (@DartsNow_) February 5, 2025