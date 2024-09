BL-előszó: Tavaly a döntőben, most az első körben találkoznak, jön a szerdai slágermeccs

A tavalyi döntő két csapatának, a Manchester Citynek és az Internazionalénak a rangadója lesz a labdarúgó Bajnokok Ligája szerdai játéknapjának slágermérkőzése.

A találkozó esélyese egyértelműen az angol gárda, mivel remekül rajtolt az új idényben, eddig mind az öt összecsapását megnyerte, igaz, a Szuperkupában városi riválisát, a Unitedet csak tizenegyesekkel győzte le. Josep Guardiola vezetőedző tanítványai a Premier League-ben eddig rendkívül meggyőző teljesítményt nyújtottak, négy meccsen 11 gólt szereztek és csupán hármat kaptak.

A Manchester City remeklésében elévülhetetlen érdemei vannak Erling Haalandnak, ugyanis a norvég csatár egymaga kilenc gólnál tart az angol bajnokságban, amivel megdöntötte Wayne Rooney csúcsát az első négy kört tekintve.

Szintén a szigetországiak mellett szól, hogy lassan két éve, 2022 novembere óta nem kaptak ki hazai pályán, legutóbbi vereségük után lejátszott 46 összecsapásukból 39-et megnyertek és hétszer döntetlent játszottak az Etihad Stadionban. Nemzetközi szinten is elképesztően hosszú a Manchester City hazai veretlenségi sorozata: 2018 szeptembere óta 28 győzelem és három döntetlen a mérlegük.

Bár az Internazionale szintén veretlen még a szezonban, de korántsem a várakozásoknak megfelelően kezdett, ugyanis a Serie A-ban két siker mellett kétszer csak döntetlenre futotta az erejéből. Az olasz bajnok milánóiak ráadásul úgy utaznak a BL egyik nagy favoritjának otthonába, hogy éppen idegenben gyengélkednek, a Genoa és a Monza vendégeként sem tudták begyűjteni a három pontot.

Megkezdi szereplését a BL-ben az idei döntő vesztese, a Borussia Dortmund is, amely a Club Brugge vendége lesz a nyitófordulóban. Szerdán három újonc is bemutatkozik a BL-ben: a Bologna a Sahtar Donyecket fogadja, míg a Slovan Bratislava a Celtichez, a Girona – amelynél nem került be a BL-keretbe Yaakobishvili Antal – pedig a Paris Saint-Germainhez látogat. Utóbbi nemcsak a legrangosabb európai kupasorozatban, hanem a nemzetközi porondon is debütáns lesz.