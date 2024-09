Guardiola is magasztalta a „nagybátyját” gyászolva duplázó Haalandot

A gólgép édesapja közeli barátjának halála miatt nehéz szívvel lépett pályára a Premier League negyedik fordulójában.

Sokáig kérdéses volt Erling Haaland játéka a szombati Brentford elleni mérkőzésen, miután szerdán 59 éves korában elhunyt Ivar Eggja, aki Alfie Haaland jó barátja volt, és a City csatára nagybátyjaként tekintett rá a közeli viszony miatt.

Eggja ott volt Haaland bemutatásán is a manchesteri csapatnál, valamint az Aranylabda-gálán is, illetve ő volt a 25 éves csatár édesapjának tanúja is.

„Egy legenda vagy Ivar. Szavakkal leírhatatlan mennyit jelentettél nekem és mennyire hiányozni fogsz. Köszönök mindent, még találkozunk. Nyugodj békében!” – írta a norvég az Instagramon.

A támadó végül pénteken játékra jelentkezett, és duplázott a londoniak ellen 2-1-re megnyert találkozón.

Haaland az első találat után ujjával az égre mutatva „ünnepelt”, amivel Eggja emléke előtt tisztelgett.

Pep Guardiola a mérkőzést követően játékosát és az egész csapatot magasztalta, ahogyan kezelték a sajnálatos szituációt.

„Nagyszerű és fontos fegyverünk Haaland, akinek most érthetően rendkívül nehéz. Nem kérdeztem, hogy készen áll-e, ha nem így lett volna, biztos szólt volna. Mindenkire próbálunk vigyázni a csapatban, akinek problémája van” – mondta a spanyol tréner, aki hozzátette, a norvég most van a legjobb formában.

Haaland 9. gólját szerezte negyedik mérkőzésén az angol élvonalban a szezonban, és utcahosszal vezeti a góllövőlistát, a City pedig továbbra is 100%-os mérleggel első.