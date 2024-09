Bernardo Silva a földbe döngölte az Arsenal szurkolókat

Sokáig utózöngéktől hangos meccset játszott egymással a Manchester City és az Arsenal, a két sztárklub mérkőzése 2-2-es döntetlennel zárult, azonban Trossard piros lapja miatt számos negatív hang érte Michael Oliver játékvezetőt. Bernardo Silva viszont nem a bírónak, hanem az Ágyúsok drukkereinek szúrt oda, előbbit miért is tette volna, hiszen nekik kedvezett a kiállítás. A portugál szélső a Liverpoollal való rivalizálásukat kezdte el összehasonlítani az Arsenaléval.

„A Liverpool megnyerte a Premier League-et, az Arsenal nem. Ugyanúgy a BL-t, a londoniak azt sem. Teljesen más ez a rivalizálás. Hadd tegyem még hozzá, hogy amikor a Liverpoolal csatáztunk, ők mindig nyerni jöttek hozzánk, az Arsenalnál láttuk ezt az előző szezonban is, hogy nekik akkor ott elég volt a döntetlen is” – nyilatkozta Fred Caldeirának Silva. Az Ágyúsok az előző szezonban rekordot jelentő pontmennyiséggel zárták a PL 2023/24-es idényét, azonban egy ponttal végül elmaradtak a Manchester Citytől. A BL-ben pedig a Bayern München ütötte ki őket a negyeddöntőben.

Bernardo Silva:

“The difference between the rivalry with Arsenal and Liverpool? Maybe that Liverpool has already won a Premier League and Arsenal hasn’t. That Liverpool has won a Champions League and Arsenal hasn’t. That Liverpool always faces us trying to win the game.” pic.twitter.com/Yj31Pk46dk

