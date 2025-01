Bellingham még 22 éves kora előtt beérte Messi BL-rekordját

Jude Bellingham utolérte Messi egyik Bajnokok Ligája-rekordját még azelőtt, hogy betöltötte volna a 22. életévét.

A Real Madrid középpályása, Jude Bellingham két gólpasszal járult hozzá csapata Salzburg elleni 5-1-es Bajnokok Ligája győzelméhez.

A 21 éves játékos így már 24 gólban vállalt szerepet a sorozatban, amelyek közül 11 gól és 13 gólpassz. Ezzel Bellingham utolérte Lionel Messit, aki szintén ugyanennyi találatból vette ki a részét (17 gól és 7 gólpassz) még 22 éves kora előtt.

24 – Jude Bellingham has now been involved in 24 goals in the Champions League (11 goals, 13 assists), as many as Lionel Messi was when aged 21 or younger (17G, 7A). Only Kylian Mbappé (37) and Erling Haaland (26) were involved in more before turning 22 in the competition. Star. pic.twitter.com/Kh5RWU2IJ9

