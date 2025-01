„Mbappé a világ legjobb támadója!”

Carlo Ancelotti azt is elárulta, hogy néz ki a csapatnál a tizenegyesek sorrendje.

A Real Madrid vasárnap délután 4-1-re nyert a Las Palmas ellen a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 20. fordulójában. A Királyi Gárdának kifejezetten jól alakult a hétvége, ugyanis átvette a vezetést a pontvadászatban, mivel az Atlético Madrid kikapott, a Barcelona pedig csak döntetlent játszott a Getaféval. A madridiaknál Kylian Mbappé két gólt is szerzett, az elsőt büntetőből. A csapat vezetőedzője, Carlo Ancelotti, a Real kiegyensúlyozott teljesítményéről és alkalmazkodó játékáról beszélt a találkozó után.

„Nem állítom, hogy mi játsszuk a legjobb futballt, de nem is játszunk olyan rosszul” – mondta Ancelotti. „A csapat jól felkészült. Néha jobban játszanak, néha rosszabbul. Néha van egyensúly, néha nincs. Azért dolgozunk, hogy a játékosaim adottságaira épülő stílust alakítsunk ki.”

„Elképesztő képessége van arra, hogy lehagyja az emberét. Középen ezt még jobban ki tudja használni, mint a szélen. Azt hallottam, hogy állítólag rosszul futballozunk, de amit én látok, az az, hogy a Real Madrid az élen van” – jegyezte meg Ancelotti, aki kiemelte, hogy a francia csatár remek formája sokat segít nekik. Zárásképp azt is hozzátette, hogy a büntetők sorrendje Vinícius, Mbappé és Bellingham között oszlik meg, és a sorrend is így néz ki, ha valakinek oda kell állnia a labda mögé.

Ancelotti: „Mbappé is the best striker in the world. He is a great striker and good when he drops into the middle of the pitch.” pic.twitter.com/jYI9XYYVgP

— Madrid Universal (@MadridUniversal) January 19, 2025