Bekeményít a La Liga: feloszlatnák az Atletico szurkolói csoportját

A La Liga elnöke, Javier Tebas erőteljes lépéseket ígér a szélsőjobboldali Frente Atlético felszámolása érdekében.

Javier Tebas, a La Liga elnöke kijelentette, hogy határozott intézkedéseket hoznak a szélsőjobboldali ultra csoport, a Frente Atlético felszámolása érdekében. A hírhedt szurkolói csoportosulás az utóbbi időben több botrányos incidensben is érintett volt. A rasszista megnyilvánulások mellett, tárgyakkal dobálták a Real Madrid kapusát, Thibaut Courtois-t.

A szélsőjobboldali csoport tagjai az elmúlt években már több letartóztatáson és az Atlético Madrid általi kitiltáson is átestek. Ennek ellenére továbbra is problémát jelentenek a klub számára.

Tebas megjegyezte, hogy szerettek volna arcfelismerő technológiát alkalmazni a bűncselekményeket elkövető szurkolók azonosítása és megbüntetése érdekében, de az Európai Unió törvényei ezt nem engedélyezik. A liga elnöke hozzátette, hogy a Málaga ultracsoportjának felszámolása is folyamatban van.

„A rendelkezésünkre álló eszközökkel többet tehetünk. Van egy szurkolói nyilvántartásunk, még szigorúbban kell fellépnünk. Jogilag a liga több esetet is benyújtott az ügyészségnek, és úgy gondolom, hogy jó irányba haladunk a Frente Atlético feloszlatása és betiltása felé. Emellett jelenleg is dolgozunk azon, hogy a Málaga Frente Bokerón csoportját is betiltsák, mert ezek nemcsak erőszakot alkalmaznak, hanem gyűlöletkeltő magatartást is tanúsítanak.” – mondta Tebas a Relevo-nak.

Érdekes módon Tebas azt is kijelentette, hogy La Liga jelentős előrelépést tett a rasszizmus elleni küzdelemben, megjegyezve, hogy az elmúlt évtizedben több mint 560 esetet jelentettek.

Ugyanakkor kétségbe vonta, hogy a Barcelona balhátvédje, Alejandro Balde valóban rasszista sértéseket kapott.

A 21 éves védő kilenc nappal ezelőtt tett bejelentést a Coliseumban történt incidensről, de a La Liga még nem azonosította az elkövetőket.

„A Balde-ügy olyasmi, amit csak ő hallott, és még meg kell vizsgálnunk, hogy pontosan mi történt. Egyes mérkőzéseken, például ezen is, fokozottan működtek a stadion mikrofonjai, hogy jobban hallhassuk és ellenőrizhessük az ilyen eseteket.”