Több PL-csapat is érdeklődik a Barca szélsője iránt

A katalán klub engedélyezte, hogy megkezdje a tárgyalásokat más csapatokkal, hiszen a nyáron szeretnének túladni rajta.

A spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő FC Barcelonának a nyáron szinte muszáj eladnia valakit vagy valakiket. Ugyanis a katalán együttes továbbra is pénzügyi nehézségekkel bajlódik és muszáj megfelelni a La Liga 1:1-es szabályozásának. Ráadásul Joan Laporta, a klub elnöke nagyon szeretné leigazolni Nico Williamset, ám ehhez előbb értékesíteni kell egy-két labdarúgót. Deco eredeti terve Ronald Araujo és Frenkie de Jong pénzzé tétele volt, ám mindkét játékos sérüléssel bajlódik, így borulhat az eredeti elképzelés.

Raphinha neve is ott szerepel az átadólistán, viszont a brazil nem akar Szaúd-Arábiába igazolni, de ennek ellenire is megoldódhat a helyzet. A Premier League-ben szereplő Newcastle erős érdeklődést mutat iránta, Eddie Howe örömmel dolgozna a villámléptű szélsővel, s angol pletykák szerint az Arsenal sem tántorodott még el attól, hogy a soraiban tudja Raphinhát.

🚨 Raphinha is a target for Newcastle United. Barcelona will ALLOW the Brazilian winger to leave the club this summer.❗🇧🇷 #NUFC #FCB

(via @footyinsider247)

— Football Transfers (@Transferzone00) July 10, 2024