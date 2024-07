Deco a Barca két sztárját is szerette volna eladni nyáron, de a sérülések felülírták a tervet

Rájár a rúd a Barcelonára.

Még el sem kezdődött a 2024/25-ös idény, de a Barcelonára már most rájár a rúd. Az Európa-bajnokságon megsérült Pedri, a Copa Américán pedig Ronald Araujo dőlt ki 6-8 hétre, illetve Frenkie de Jong már az Eb előtt sem volt bevethető. Ezen tényezők pedig alaposan átírhatják a katalán gárda nyári átigazolási terveit, ugyanis a hírek szerint mind az uruguayi védőt, mind pedig a holland középpályást szerette volna eladni Deco.

🚨 Deco wanted to sell Ronald Araujo and Frenkie de Jong this summer, but their injuries have changed Barcelona’s plans. (Source: @sport) pic.twitter.com/t2QyP8tl3I — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) July 8, 2024

Az első eladásra szánt játékos

Ahhoz, hogy a Barca igazolni tudjon a nyáron, akár például Nico Williamset, játékosokat kell eladnia, hogy megfeleljen a La Liga 1:1-es szabályozásának. S kézenfekvő lenne a Frenkie de Jongon való túladás, hiszen a 27 éves játékos a klub legjobban fizetett labdarúgója, ráadásul sokat is volt sérült az elmúlt időszakban. Viszont az, hogy megsérült az Európa-bajnokság előtt, kicsit radaron kívülre helyezte őt és egyelőre nem tülekednek érte a klubok. De Jong szerződése 2026 nyaráig szól, ő már többször kiemelte, hogy szívesen maradna, s könnyen elképzelhető, hogy ez a forgatókönyv fog megvalósulni. Fiatalabb pedig már ő sem lesz, s az a 86 millió eurót, amit fizetett az Ajaxnak érte a Barca, úgy fest, nem igazán fog megtérülni.

Frenkie de Jong is at the Netherlands’ quarterfinal match vs. Turkey 🧡 pic.twitter.com/R3SV0kTWtf — ESPN FC (@ESPNFC) July 6, 2024

És a második

Egyértelmű és kézenfekvő volt a Barcelona nyári átigazolási terve. 100 millió euró körül értékesítik Ronald Araujot, s így szabadon költekezhetnek a nyáron. Azonban az uruguayi védő megsérült és legkorábban augusztus végén térhet vissza, így pedig már nem biztos, hogy a Bayern München vagy a Manchester United annyira erős érdeklődést fog mutatni. A 25 éves védőnek is még két év van hátra a szerződéséből, így ha idén nyáron nem „teszik őt pénzzé”, jövőre már nyomottabb áron tudják csak értékesíteni, ráadásul Araujo nemrégiben magasabb fizetést tudott kiharcolni magának a klubnál.