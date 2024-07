Bámulatos cselt mutatott be a Manchester City U17-es játékosa

Ezt látni kell!

A Manchester City U-17-es játékosa, David Chigwada bámulatos cselt mutatott be az Ajax ellen Future Cup-mérkőzésen.

🔵🌟 Man City U-17 player David Chigwada performed a „Chigwada Spin” against Ajax in the Future Cup tournament.

What an impressive skill move. 🤩🪄 pic.twitter.com/muPNX5BTNs

— CentreGoals. (@centregoals) July 3, 2024