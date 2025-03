Bajra baj: súlyos gonddal szembesült Ruben Amorim

A Manchester United két kulcsjátékosát is nélkülözni kényszerül az Európa-liga nyolcaddöntőjének első mérkőzésén a Real Sociedad ellen.

Miután a Vörös Ördögök vasárnap büntetőpárbajban címvédőként búcsúztak az FA Kupától a Fulham ellen, csütörtökön San Sebastiánban tehetnek egy kísérletet a csúfos szezon megmentésére.

Egyáltalán nem ígérkezik ez könnyű feladatnak. Sőt! Ma kiderült, a United két fontos játékosát is elveszítette erre az összecsapásra.

The Athletic újságírója, Mark Critchley szerint a Fulham elleni mérkőzést követően mindketten „kisebb problémákkal” küzdenek.

Ugyanakkor Ruben Amorim kapott egy jó hírt is: a fiatal középpályás, Toby Collyer visszatért az edzésekhez, miután egy ideig sérüléssel bajlódott.

