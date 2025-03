Az UEFA módosíthatja a „dupla érintés” szabályát a tizenegyespárbajnál

Az Atlético de Madrid pedig jogi lépéseket fontolgat, miután teljesen egyértelmű képi bizonyíték nem volt a tizenegyes érvénytelenítésére.

Drámai körülmények közepette jutott tovább a címvédő Real Madrid szerda este a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében az Atlético Madrid ellen. A Királyi Gárda tizenegyespárbajt követően ejtette ki spanyol riválisát, ám a megnyert büntetőpárbajban szerepet játszott Julián Álvarez rúgásának érvénytelenítése, amelyet Szymon Marciniak azért vont vissza, mert az argentin csatár dupla érintéssel végezte el azt az elcsúszása miatt. A történtek után csütörtök reggel az Atlético Madrid magyarázatot követelt az UEFA-tól, amely végül hivatalos közleményben reagált – számolt be erről a Marca. Elismerték, hogy a dupla érintés valóban minimális volt, de a jelenlegi szabályok szerint a gólt helyesen érvénytelenítették.

„Bár minimális, a játékos a támaszkodó lábával hozzáért a labdához, mielőtt elrúgta volna. Az érvényben lévő szabály (A játékszabályok 14.1-es cikke) értelmében a VAR-nak jeleznie kellett a játékvezetőnek, hogy a gólt érvénytelenítsék” – állt az UEFA közleményében.

Az európai szövetség ugyanakkor jelezte, hogy a FIFA-val és az IFAB-bal (a játékszabályokat módosító testülettel) tárgyalni fognak egy esetleges szabályváltoztatásról, amely kivételt engedne olyan esetekben, amikor a dupla érintés egyértelműen véletlenül történik.

Bár az UEFA magyarázatot adott a döntésre, az Atletico Madrid szurkolói továbbra is rendkívül igazságtalannak tartják a kiesést. A Real Madrid azonban nem mutatott különösebb együttérzést: Thibaut Courtois például az egyik interjúban mosolyogva jegyezte meg, hogy „ilyen a futball”, ezzel tovább növelve az Atletico-drukkerek frusztrációját.

The law that saw Julian Alvarez’s penalty controversially ruled out against Real Madrid could be reviewed with UEFA releasing a new video of the spot kick.

„UEFA will enter discussions with FIFA and IFAB to determine whether the rule should be reviewed in cases where a double… pic.twitter.com/xnnorVwS3b

