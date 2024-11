Az olaszoknál megújíthatják a nyári átigazolási időszakukat

A jövő nyári klubvilágbajnokság sok eddig megszokott és bevált dolog változtatását eredményezheti a résztvevő csapatok számára. Például mi lehet a helyzet azokkal a futballistákkal, akiknek június 30-án jár le a szerződésük, de a torna július 13-ig tart?

Az Olasz Labdarúgó Szövetség gőzerővel azon dolgozik, hogy a Serie A, számára egy extra nyári átigazolási ablakot teremtsenek 2025 júniusában. A miniidőszak azt a célt szolgálná, hogy már a FIFA Klubvilágbajnokságra is lehessen új játékosokat regisztrálni. Csak csütörtök délután röppent fel az igény, de órákkal az ötletet követően a FIGC már el is fogadta a javaslatot. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség is dolgozik már azon, hogy egyfajta különengedély legyen az Egyesült Államokban rendezett tornán résztvevő kluboknak.

🚨🇮🇹 Serie A will open special transfer window from June 1 to June 10, 2025 in order to bring in new players for Clubs’ World Cup 2025 in July. pic.twitter.com/gaN5TmnCMr

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 21, 2024