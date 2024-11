Kiderült, mikor és mely csapatok részvételével sorsolják a FIFA Klubvilágbajnokság mezőnyét

A jövő nyári torna egy hónapon keresztül zajlik majd.

Jövő nyáron elindul a Nemzetközi Labdarúgó-Szövetség, vagyis a FIFA új, 32 csapatos klubvilágbajnoksága. A 2025. június 15. és július 13. között sorra kerülő torna – amelynek az Egyesült Államok ad otthont – lebonyolítási formája megegyezik a 2022-es katari világbajnokságéval – annyi különbséggel, hogy ezen a tornán nem rendeznek bronzmérkőzést. Így a 32 részt vevő együttest nyolc négyes csoportba osztják, ahonnan a hárommeccses csoportkör után az első két helyezett jut tovább az egyenes kieséses szakaszba, ahol egy meccsen dől el a továbbjutás – beleértve a döntőt is.

FIFA Club World Cup 2025™ draw set for Thursday 5 December in Miami, with the event kicking off at 13:00 local time (19:00 CET).

Further draw details, including the draw procedures, will be published on the FIFA Media Hub and https://t.co/sool5M7508 in due course.… pic.twitter.com/fluq9PjsWJ

— FIFA Media (@fifamedia) November 11, 2024