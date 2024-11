Az MU új csodagyerekének tette szolgáltat beszédtémát a szurkolók körében

Egyrészről pozitív, hogy ennyire gólratörő felfogása van, másrészről aggódhatnak, hogy nem "igazi csapatjátékos".

Chido Obi-Martin nyáron az Arsenaltól a Manchester Unitedhez igazolt. A 16 esztendős futballista első U18-as MU-meccsén 15 perc alatt mesterhármast jegyzett, így a drukkerek azonnal a szívükbe fogadták és úgy érezték, gyöngyszemre leltek a 16 esztendős futballistában. Legutóbbi mérkőzésén viszont nem a készségeivel vagy gólszerzési hatékonyságával hívta fel magára a figyelmet, hanem egy olyan megnyilvánulással, ami alapján azt gondolhatják a szurkolók is, hogy a saját érdemeit picit jobban előtérbe helyezni a csapat eredményességét, ám fontos szempont megvizsgálni a helyzet kontextusát is.

Történt, hogy a Leeds United elleni U18-as meccsen a Manchester United fiataljai 8-0-ra győztek. Obi-Martin a 60. percben állt be csereként és azonnal éreztette hatását a bal szélen. Egy remek előkészítést követően csapattársa, Amir Ibragimov gólt szerzett, de a fiatal dán-angol nem volt megelégedve, úgy érezte, Ibragimovic „ellopta” a gólját. Ugyanis minden bizonnyal a centerezés amúgy is utat talált volna a kapuba, de az orosz biztosra ment és végül az ő nevéhez került a találat.

Manchester United u18s 6-0 Leeds u18s. Ibragimov taps home after nice work from Chido Obi-Martin (who is fuming as he thinks it was going in anyways 😂)#MUFC #MUAcademy

