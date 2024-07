Az idei Eb első tizenegyespárbaját megnyerve negyeddöntős Portugália!

Portugália és Szlovénia 120 percen át gyűrte egymást az egymás elleni Európa-bajnoki nyolcaddöntő során, ahol a továbbjutást aztán a portugálok kapusának zsenije döntötte el.

Az első fél óra ismerkedő jellegűnek nevezhető. Portugália dominálta a labdabirtoklást, ám igazi zavart nem tudott kelteni Szlovénia szervezett hátsó alakzatában. Egy Bernardo Silva által a kapu elé belőtt labdáról lemaradó Bruno Fernandes szituáció volt a legfélelmetesebb lehetősége a vörös-zöldeknek.

A 31. percben egy kiváló és harcos Cancelo megmozdulásból alakult ki veszély a szlovén kapu előtt, ám Cristiano Ronaldo nem fért hozzá fejjel tökéletesen a labdához. Alig néhány momentummal később Rafael Leao lódult meg saját térfeléről, és csak sárga lapot érő szabálytalanság révén, 20 méterre Jan Oblak kapujától tudták megállítani őt a szlovének. A szabadrúgást Cristiano Ronaldo bombázta fölé, néhány centit tévedve csupán.

A portugál nyomást egy-egy kósza szlovén kontra igyekezett megtörni, ámde ezek egyikéből se tudott kialakulni valós gólhelyzet. Sőt, a ráadásban majdnem portugál slusszpoén érkezett: a Bayern által megszerezni kívánt Palhinha lökete a kapufát érintve hagyta el a játékteret.

A 47. percben Bernardo Silva őt nem jellemző módon a finesz helyett az erőt választotta, ezért aztán egy lepattanó labdát vágott a frankfurti lelátó 52. sorába.

8 perc múlva kecsegtető helyről jött egy portugál szabadrúgás, hasonló végkifejlettel, mint az első félidőben. Cristiano Ronaldo félelmetes erővel rúgta el a labdát, ami ezúttal Jan Oblak ökle miatt nem került a szlovén kapuba.

A 61. percben némi szerencsétlenkedés után került a szlovén válogatott ifjú sztárja pazar helyzetbe – Sesko lefutotta Pepét, ám végül eltörte a labdát, és nem tudta előnyhöz juttatni övéit.

Az ezt követő 20 perc komoly tempót, de rengeteg pontatlanságot és nagyon masszív védekezést hozott Szlovéniától, amire nem volt igazi ellenszere avagy megoldóképlete Portugáliának.

A 89. percben aztán Cristiano Ronaldo 51. nagy tornán letudott mérkőzésén ziccerbe keveredett, hogy Oblak újra kifogjon rajta – bal lábas löketét ráadásul kipattanó nélkül nyelte le a szlovén kapus.

Ahol sokáig megint ment a puhatolózás, a biztonsági futball, egészen a 103. percig, amikoris a csereként beszálló Diego Jota tört be a szlovén 16-oson belülre, ahol csak szabálytalanság árán tudták szerelni – TIZENEGYES!

WHAT A CHANCE FOR BENJAMIN SESKO TO WIN THE GAME 🤯💔

A massive mistake at the back for Portugal but the 21 year-old misses the 1v1 😟 pic.twitter.com/j1JdcZgAbh

— Rising Ballers (@RisingBallers_) July 1, 2024